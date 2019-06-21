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21.06.2019 12:12
Рубрика: Власть

Тюремное ведомство составило ТОП-список кличек служебных собак

Текст: Владислав Куликов

Тюремное ведомство составило список самых интересных кличек служебных собак. В топ вошли 12 собачьих имен, в том числе Апельсинка, Кактус, Версаль, Живаго и Йод. Все это четвероногие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Всего же в рядах тюремного ведомства служат более 10 тысяч служебных собак.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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В этом году 21 июня кинологическая служба уголовно-исполнительной системы отмечает свое 110-летие. К юбилею службы тюремное ведомство сделало интересный проект: собрала информацию о самых интересных моментах в профессиональной жизни четвероногих и их хозяев.

Некоторых собак специально разводят для службы в тюрьме. Как рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний, в учреждениях уголовно-исполнительной системы в последние три года активно развивают разведение и выращивание собак служебных пород. На территории страны уже действуют двадцать ведомственных племенных питомников служебного собаководства.

Впрочем, сотрудник может прийти на службу и со своим псом. "Они могут заключить договор с учреждением и написать рапорт о принятии на работу с питомцем, - рассказывают в тюремном ведомстве. Например, Екатерина Болдырева перед тем как поступить на службу в УИС уже воспитала овчарку Нику социальной и коммуникативной собакой. Они даже были волонтерами и Ника стала собакой-терапевтом".

Собаки в среднем служат по 8 лет. Однако бывают случаи, когда они задерживаются в строю на 10 и даже 12 лет. "Если пес хорошо выполняет свою работу, имеет хорошее здоровье, то сдав экзамены, ему продлевают срок службы на год, - рассказывают в ведомстве. - Когда все же приходит время уходить на пенсию, его забирает кинолог либо отдают в добрые руки. Но чаще всего хозяин берет своего хвостатого друга домой. У некоторых кинологов служебные собаки живут вместе с ними дома и до ухода на пенсию. Питомцы, кстати, очень хорошо ладят с детьми".

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Только за прошедший год с использованием служебных собак сотрудниками тюремного ведомства пресечено более 700 преступлений и случаев противоправных действий. Обнаружены и изъяты свыше 4000 запрещенных предметов, в том числе более 2000 телефонов, около 25,5 килограммов наркотиков. При участии в операциях других силовых ведомств изъято 194 единицы взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. В результате применения служебных собак задержаны более 200 граждан, совершавших противоправные деяния.

"Нередко к помощи специалистов-кинологов уголовно-исполнительной системы прибегают сотрудники уголовного розыска для расследования преступлений, - рассказывают в службе. - Служебные собаки не раз помогали следствию находить подозреваемых по горячим следам.

Еще служебные собаки уголовно-исполнительной системы ищут пропавших людей. Таких случаев много. В прошлом году отмечено 35 случаев оказания помощи органам МВД, ФСБ, МЧС России в раскрытии различного рода преступлений, розыске похищенного имущества и пропавших людей".

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