Участники акции в Тбилиси попытались прорвать кордон спецназа

Ситуация у здания парламента в Тбилиси обострилась после того, как демонстранты попытались прорвать кордон спецназа. Митингующие напали на правоохранителей, атакуя их ногами и забрасывая камнями. Они попытались взять ряды стражей порядка натиском при помощи подручных средств. В дело были пущены части рекламных щитов.

На кадрах с места событий видно, как протестующие затащили одного из полицейских в толпу, после чего начали избивать его. Стражи порядка обороняются пластиковыми щитами и дубинками.

Позже полицейские у здания парламента применили воду для разгона демонстрантов. Для этого в окружении правоохранителей туда подъехала спецтехника.

Ранее сообщалось, что в ходе демонстрации пострадали 14 участников акции и 38 правоохранителей. Очевидно, что эти цифры за последнее время значительно увеличились. По предварительной информации, раненые и травмированные у здания парламента поступают в клинику имени Ингороква. Трем пациентам там уже сделали операции.

Полицейские вынуждены были применить против митингующих слезоточивый газ и приступили к разгону демонстрации. Некоторые из участников беспорядков переместились на площадь Свободы и вступили в противостояние с правоохранителями.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста у парламента вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания и приняла характер насилия. "Чтобы избежать вторжения в здание парламента и повреждения здоровья граждан и полицейских и физического противостояния, полиция использовала пропорциональные специальные средства принуждения, предусмотренные законом", - подчеркнули в ведомстве.