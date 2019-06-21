Украинские силовики 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю

Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшую неделю. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

В результате обстрелов один человек погиб, двое получили ранения.

"За прошедшую неделю зафиксировано 100 обстрелов по районам 14 населенных пунктов республики, отметил Басурин. - Всего за неделю по территории нашей республики противник выпустил 193 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, 389 мин калибром 120 и 82 миллиметров".

На прошлой неделе в ДНР зафиксировали 125 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.