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Рубрика: В мире

Украинские силовики 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю

Текст: Денис Кабанов

Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшую неделю. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

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В результате обстрелов один человек погиб, двое получили ранения.

"За прошедшую неделю зафиксировано 100 обстрелов по районам 14 населенных пунктов республики, отметил Басурин. - Всего за неделю по территории нашей республики противник выпустил 193 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, 389 мин калибром 120 и 82 миллиметров".

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На прошлой неделе в ДНР зафиксировали 125 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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