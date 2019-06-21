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21.06.2019 09:29
Рубрика: Спорт

Уругвай не смог победить Японию на Кубке Америки по футболу

Текст: Максим Домчев
Неуверенная игра вратаря сборной Уругвая Фернандо Муслеры не позволила команде добиться второй победы на Кубке Америки.
Фото: REUTERS/Paulo Whitaker Фото: REUTERS/Paulo Whitaker
Фото: REUTERS/Paulo Whitaker

На проходящем в Бразилии розыгрыше Кубка Америки минувшей ночью состоялся один матч. Звездная команда Уругвая встречалась со сборной Японии, которая привезла на турнир экспериментальный состав.

Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Поэтому Уругвай являлся явным фаворитом в этом матче, однако добиться победы команде Оскара Табареса было не суждено.

Японцы открыли счет на 25-й минуте встречи. Кодзи Миёси решился на удар с острого угла и мяч после его мощного удара влетел точно в ближний верхний угол. Голкипер уругвайцев Муслера такого от японца явно не ожидал и завалился в другую сторону.

Впрочем, Уругвай отыгрался довольно быстро. Команда получила право на пенальти, который реализовал Луис Суарес.

После перерыва Уругвай продолжил больше атаковать, однако следующий гол забили японцы. После прострела Муслера крайне неуверенно сыграл на выходе и отбил мяч прямо на ногу Миёси, который свой шанс реализовал.

После этого команда Табареса устроила настоящий штурм ворот японской команды. И спустя всего семь минут защитник команды Уругвая Хосе Мария Хименес оказался расторопнее всех при подаче с углового и головой переправил мяч в сетку.

Фото: REUTERS/Washington Alves
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До конца матча оставалось еще более 10 минут, но вырвать победу уругвайцы не смогли.

"Обидный результат, ведь мы создали большое количество моментов у ворот соперника и должны были побеждать, - сказал после матча раздосадованный Луис Суарес. - Мы провели хороший матч, но допустили две ошибки, за которые нас наказали".

Еще один матч в этой группе между командами Эквадора и Чили состоится в ночь на субботу по московскому времени. Пока лидирует в группе Уругвай, набравший 4 очка, три у чилийцев, одно у команды Японии, а Эквадор свой единственный матч на турнире проиграл.

Спорт Футбол
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