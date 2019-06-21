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Рубрика: Власть

В Госдуме назвали происходящее в Грузии попыткой госпереворота

Текст: Татьяна Замахина
В Грузии происходит попытка государственного переворота, заявил президент Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он связал происходящее в Тбилиси с Михаилом Саакашвили.

Накануне участие Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии генассамблеи МАП обернулось скандалом. Президент организации открыл заседание сессии в здании парламента Грузии, сидя в кресле председателя парламента. Это вызвало возмущение радикалов. Представители оппозиции в знак протеста сорвали работу генассамблеи. В последовавших столкновениях в Тбилиси, по последним данным, пострадали 240 человек.

- Наше общее мнение, что сейчас в Грузии происходит очевидная попытка госпереворота и захвата власти экстремистскими силами, которые во многом координируются из-за рубежа и связаны с господином Саакашвили, - сказал Гаврилов на брифинге в Госдуме.
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Он считает, что ассамблея как крупнейший международный парламентский форум были поводом для создания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны.

- Это удар по грузинскому православию, и по грузинской православной церкви, - добавил парламентарий.

По его словам, враждебная реакция на участие российских депутатов в МАП может стать опасным примером и прецедентом для срыва участия РФ в других международных форумах. В том числе - в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая в ближайшее время будет решать вопрос о возвращении России к работе в ней. Грузия, напомним, является членом СЕ.

По мнению Гаврилова, руководство Грузии должно добиться жесткой оценки действий организаторов нападения на членов российской делегации в Тбилиси. Они должны понести заслуженную ответственность, подчеркнул депутат. Без этих решений международная репутация Грузии находится под большим вопросом, заявил он.

Как считает Гаврилов, "целью организаторов нападения на российскую делегацию было сорвать планы по укреплению добрососедских отношений".

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