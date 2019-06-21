В Госдуме ответили на обвинения России в неуважении к Евросоюзу

В Госдуме объяснили, почему делаются такие заявления, как недавнее обвинение главы литовского МИД в том, что Россия не уважает Евросоюз.

Поводом для обвинений послужил проект газопровода "Северный поток - 2". Как заявил СМИ министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, данный проект является примером неуважительного отношения к единой политике Евросоюза. По его словам, в ЕС договорились о единой политике ухода от зависимости от поставок энергоносителей из одного источника. И Россия, а также поддержавшие строительство газопровода страны, нарушают эту последовательность.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в комментарии RT сравнил Евросоюз с организмом, в котором есть "доброкачественные и злокачественные клетки".

Роль последних исполняют малые страны, которые можно использовать в виде препятствий, искусственно создаваемых на пути реализации проекта "Северный поток - 2"

- Наши западные партнеры в лице таких неведущих стран ЕС ищут тех, кто попытается в информационной среде навредить статусу газопровода, - заявил парламентарий.

Он все же верит, что, несмотря на подобного рода заявления, российский проект будет реализован.

Напомним, что против газопровода выступают в странах, прямо заинтересованных в продолжении транзита российского газа через их территорию. В первую очередь это Украина и Польша. Их поддерживают Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Словакия, Румыния, Литва и Хорватия.

Из пяти стран, чье разрешение нужно для строительства СП-2, уже согласились Германия, Россия, Финляндия и Швеция. Дания - последняя из пяти стран, через которую должен пройти газопровод, - пока не согласилась на прокладку труб.