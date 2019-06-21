В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек

В ходе демонстрации у парламента Грузии в Тбилиси пострадали 14 участников акции и 38 правоохранителей. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Характер травм и ранений людей в настоящий момент уточняется, передает грузинское телевидение Ранее полицейские применили против митингующих слезоточивый газ и приступили к разгону демонстрации. Некоторые из участников беспорядков переместились на площадь Свободы и вступили в противостояние с правоохранителями

В МВД Грузии заявили, что акция протеста у парламента вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания и приняла характер насилия.

"Чтобы избежать вторжения в здание парламента и повреждения здоровья граждан и полицейских и физического противостояния, полиция использовала пропорциональные специальные средства принуждения, предусмотренные законом", - подчеркнули в ведомстве.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала общественность к спокойствию.