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Рубрика: Экономика

В Москве обсудили российско-африканское инвестиционное сотрудничество

21 июня в Москве на экономической конференции "Россия - Африка", которая приурочена к Ежегодному собранию Афрэксимбанка и проходит при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра, состоялась панельная сессия, посвященная российско-африканскому инвестиционному сотрудничеству. Модератором встречи выступил генеральный директор ACT Afrique Group Ибрагима Шейх Дионг.

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"В 2017 году Российский экспортный центр, входящий в группу ВЭБ.РФ, закрыл сделку по приобретению пакета акций Афрэксимбанка и стал третьим крупнейшим акционером Банка среди неафриканских финансовых институтов и организаций. В настоящий момент Афрэксимбанк является для нас авторитетным партнером, что позволяет успешно реализовывать проекты на высокорисковом рынке Африки. В этом году группа РЭЦ реализовала первые совместные сделки", - комментирует глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Россия разрабатывает и ряд других проектов в сотрудничестве с Афрэксимбанком, в том числе проект поставок российского наземного транспорта, а также финансирование проектов по строительству и модернизации промышленной инфраструктуры в Нигерии, Анголе.

В конце прошлого года РЭЦ, РЖД и Афрэксимбанк подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках исполнения меморандума создана трехсторонняя рабочая группа, где рассматриваются вопросы экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной и смежной сферах, обсуждаются формы проектного и инвестиционного финансирования.

Экономика Финансы Инвестиции
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