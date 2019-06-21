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20.06.2019 21:35
Рубрика: Экономика

Рецепт выпишет андроид

В России разработали робота-врача
Текст: Елена Толина
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(7890)
Российские конструкторы создали робота, который способен давать медицинские рекомендации точнее, чем человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выглядит это примерно так. Для начала доктор-машина опрашивает пациента: нужно знать возраст, рост, вес, другие показатели здоровья. Затем искусственный интеллект анализирует данные и тут же выдает рекомендации, например по снижению веса. Сразу скажем: пока рекомендации самые простые. Но уже сейчас создатели робота не сомневаются в том, что у автомата они будут даже точнее, чем у "живого" врача. Почему? Здесь полностью исключается человеческий фактор - эмоции, усталость или настроение.

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Безусловно, подобное утверждение может вызывать у некоторых вполне понятное сомнение. Как говорится, покажет время. Это лишь первый концепт российского медицинского робота. Его функционал пока ограничен, но уже в этом году разработчики намерены представить модель, которая самостоятельно сможет проводить сложные медицинские анализы. Завершить работу над андроидом планируется к концу года.

Какие еще роботы помогают докторам

Da Vinci - знаменитые роботы-"хирурги" работают в сотнях клиник по всему миру, включая Россию. Это не самостоятельно действующий механизм, а послушный 500-килограммовый медицинский инструмент. У него четыре "руки": три оканчиваются миниатюрными скальпелями и зажимами, а четвертая управляет крошечной видеокамерой. Свои действия врач контролирует через окуляр, куда поступает увеличенная до 12 раз картинка с видеокамеры.

Kirobo - японский робот создан специально для общения с человеком. Его "рост" - 34 см. Робот разговаривает, понимает сказанное и реагирует на вопросы. У него 20 степеней свободы, так что Kirobo отвечает не только словами, но и движениями. Используется на Международной космической станции как антидепрессант для космонавтов.

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PARO - робот-"зоотерапевт". Выглядит как детеныш гренландского тюленя: мягкая белая шкурка, симпатяга-мордочка. Внутри - датчики прикосновения, света, звука, температуры, положения в пространстве, синтезатор голоса и искусственный интеллект. Робозверь понимает, где находится, откликается на свое имя, различает грубость и похвалу. Его можно гладить, обнимать. Отличный помощник для поддержки тяжелых больных.

RP-VITA - робот "телеприсутствия", с помощью которого врач может виртуально делать обходы или дистанционно наблюдать за тяжелым больным круглые сутки. Робот высотой около 1,5 м оснащен системой лазерных и звуковых датчиков.

В палате пациент или медсестра видят "живого" доктора на экране. У робота с собой базовый набор диагностических инструментов, и, если врачу вдруг нужно что-то уточнить, медсестра тут же проводит обследование. Для удаленного общения нужен только ноутбук или планшет.

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