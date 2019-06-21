В России стартует программа по предотвращению падений у пожилых

Ежегодно в мире в результате падений умирают 646 тысяч человек, в основном люди преклонного возраста. Между тем простые бытовые меры плюс необходимая медицинская помощь риск падений снижают многократно. Вот почему в нашей стране в рамках федерального проекта "Старшее поколение" геронтологи разработали программу профилактики падений и переломов у людей старше 65 лет.

"Пилоты" начнутся в этом году в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан. А к 2024 году программа должна работать по всей стране. Ее выполнение, по оценкам специалистов, поможет улучшить качество жизни пожилых граждан и сохранить до 30 тысяч жизней в год. На вопросы "РГ - Недели" ответили директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова (РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева и заместитель директора РГНКЦ по научной работе, куратор программы профессор Юлия Котовская.

"К сожалению, падения - это весьма распространенное явление. Каждый второй человек старше 65 лет когда-либо падал, каждый второй из этого числа падал повторно. Причем мы говорим о падениях без внешних видимых причин, - пояснила Ольга Ткачева. -В 15 процентах случаев падение имеет тяжелые последствия, приводя к инвалидности, невозможности себя обслуживать, то есть полной зависимости, а часто и смерти. Вот почему так важно заниматься профилактикой падений".

Кто в группе риска

Возрастной порог, по мнению гериатров, 65 лет. С возрастом у человека накапливается много заболеваний, провоцирующих нарушение баланса, снижается сила мышц. Для молодого и гибкого человека случайное падение чаще всего заканчивается благополучно, но в старшем возрасте падать крайне опасно, часто - фатально.

Мы относимся к падениям как к неизбежности: мол, ну, что поделаешь, если и сила мышц, и координация движений уже не те... Но специалисты настаивают: падения - это проблема и медицинская, и во многом социальная, поскольку окружающая среда - от устройства быта в квартире и до городской среды - зачастую не приспособлена к нуждам и возможностям стариков. А это неправильно.

Что можно сделать

"Первое, и главное, - мы должны изменить отношение к падениям как к непредсказуемому событию. Мы должны понимать, что это происходит не случайно, и это можно предотвратить", - говорит Ольга Ткачева.

Именно для этого в РГНКЦ разработали программу, специальную методику, направленную на снижение риска падений.

В медучреждениях, принимающих пожилых пациентов, предстоит ввести оценку индивидуального риска падения и учитывать его при лечении. "Это не сложно сделать, есть соответствующие тесты, надо только ввести их в обязательную практику", - говорит профессор Ткачева.

А дальше станет ясно, каким должен быть подход к пациенту: нуждается ли он в сопровождении на прогулке, возможно, ему понадобится трость или ходунки. Даже лекарства таким пациентам нужно подбирать особенно тщательно, поскольку есть препараты, увеличивающие риск падений.

Второй момент: медицинские и социальные учреждения предстоит переоборудовать - нужна надежная мебель, поручни на стенах, "антискользящие" полы.

Третье - на базе "Скорой помощи" совместно с геронтологическими центрами и травматологическими отделениями предстоит создать службы реагирования на падения пожилых людей. Дело в том, что при переломе шейки бедра хирургическая операция должна быть сделана как можно быстрее. В противном случае пациент остается прикованным к кровати. Цель создания службы реагирования - если уж произошло несчастье, помощь пожилой человек должен получить немедленно.

Дети, позаботьтесь о родителях

Очень многое зависит от того, как устроен быт у пожилого человека. "Падения возможны не только в лечебном учреждении, - говорит Юлия Котовская. - Упасть он может и дома, и на улице. Поэтому создание безопасной среды крайне важно. Позаботиться об этом, сделать переустройство квартиры, где живет пожилой человек - это забота его родных, детей".

Нужно достаточное освещение, а если пожилой человек регулярно встает ночью - и ночник, и возможность легко включить свет до туалета.

Нескользкий пол - особенно это актуально для ванной и туалета. Кстати, ванну с высокими бортами лучше заменить на удобную душевую кабину.

Есть специальные удобные унитазы, с которых легко вставать, кроме того, в туалете, по маршруту в комнату и на кухне хорошо сделать поручни, на которые пожилой человек может опереться.

Ровная поверхность. Если есть пороги - лучше их убрать, как и ковры (или закрепить их края, чтобы не споткнуться). Проверить, нет ли проводов, мешающих ходить по квартире.

Удобная домашняя обувь. Шлепанцы легко надевать и снимать, но с точки зрения безопасности это не лучшая обувь. Нужны тапки или домашние туфли, которые бы "держали" стопу, с крепким задником.

Во многих случаях помогает трость. Еще более удобное приспособление, страхующее от падений при ходьбе, - ходунки на колесах. В Европе, Америке люди спокойно ходят с ними по улицам. У нас пока, к сожалению, их редко где встретишь.

Дряхлость можно отодвинуть

Специалисты называют это состояние по-другому - старческая астения и саркопения. Начинать бороться с ее наступлением, как и заниматься профилактикой остеопороза (именно из-за него падение у пожилого человека часто заканчивается переломом), нужно задолго до того, как человек почувствует ухудшение физических кондиций. И тут секрет один - физическая активность и правильное питание.

"В гериатрических отделениях обязательно проведение лечебной физкультуры, тренировок баланса, - отмечает Ольга Ткачева. - Но, конечно, начинать заниматься такой профилактикой нужно задолго до наступления преклонного возраста. Чем раньше - тем лучше".

Профессор Юлия Котовская рекомендует добавить в ежедневную зарядку простые упражнения для тренировки баланса, укрепления мышц и связок ног и стопы. В рекомендациях ВОЗ называют восточные практики: гимнастика типа цигун, тайцзы очень подходит пожилым, так как не требует больших физических усилий, но отлично укрепляет мышцы и тренирует умение сохранять баланс.

Как правильно питаться

Для пожилых важно достаточное количество кальция в еде и витамина Д, дефицит которого в нашей северной стране наблюдается у большинства населения, отмечает Юлия Котовская. Поэтому богатые кальцием молочные продукты обязательны.

Обязательно нужен белок. Норма для пожилого человека - 1-1,5 грамма белка на 1 кг веса. Пожилым часто не хочется мясо, и они начинают налегать на углеводы - булки, белый хлеб, макароны. Это неправильно. Не хочется мяса - пусть будет курица, рыба. Белок можно получить и из бобовых - фасоли, чечевицы. Ну, и конечно, хорошие источники белка - яйца, творог, сыр и другие молочные продукты.

Бессолевые диеты могут оказаться небезопасными. "Приучать себя к малому количеству соли нужно с молодого возраста, - пояснила профессор Котовская. - А в пожилом мы рекомендуем ее ограничивать только в крайних случаях, когда видим, что пациент очень злоупотребляет соленым. А вот от сахара и булок действительно лучше отказаться".

Важно выпивать достаточное количество жидкости. В день с учетом жидкой еды (супов, молока и т.д.) должно быть примерно 1,8 литра. Из них 700-800 миллилитров воды или несладких напитков.