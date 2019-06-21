В жилом квартале "Наследие" открыт мемориал военных лет

Компания "Галс-Девелопмент" торжественно открыла мемориал военных лет - восстановленный "Памятник работникам завода "Изолит", павшим в годы Великой Отечественной Войны", расположенный на территории жилого квартала "Наследие" (ул. Краснобогатырская, д. 90). Открытие мемориала состоялось накануне Дня памяти и скорби - даты, ежегодно отмечаемой 22 июня в России и государствах, входивших в состав СССР, посвященной трагическим событиям начала войны 1941-1945 гг.

Памятник, установленный в 1965 году на территории завода, был демонтирован в 2013 году в связи с проведением строительных работ в жилом квартале "Наследие" и бережно сохранен "Галс-Девелопмент". Реставрационная компания "Арсимум" провела расчистку, промывку поверхности мемориального камня и обновляющую прочеканку надписей и декоров, а также создала новый постамент.

"Памятник работникам завода "Изолит", павшим в годы Великой Отечественной Войны", расположенный со стороны ул. 1-ая Бухвостова, открыт для свободного посещения всех жителей города.

"Сегодня мы вспоминаем события, неразрывно связанные с историей района Преображенское и всей послевоенной Москвы. Мемориал, расположенный когда-то на территории бывшего завода "Изолит", бережно восстановлен и возвращён жителям. Компания "Галс-Девелопмент" чтит память фронтовиков и тружеников тыла, сохраняя и увековечивая для будущих поколений священный подвиг героев Великой Отечественной войны", - комментирует Иван Зуев, вице-президент - директор департамента коммерческой недвижимости "Галс-Девелопмент".

Мемориал весом около 2 тонн и высотой более 3 метров представляет собой бетонную фигуру воина, установленную рядом с гранитной стелой. Воин изображен преклонившим колено, левой рукой он возлагает цветы, в правой - держит знамя. В верхней части стелы, расположенной справа, прорезными буквами выполнена мемориальная надпись и прорезана пятиконечная звезда, ниже, на мемориальной доске перечислены имена погибших работников завода "Изолит".

Изначально на лицевой грани стелы было нанесено 15 фамилий, однако позже, когда сведения были уточнены и дополнены, на фасаде стелы закреплена мемориальная доска с сорока пятью фамилиями Героев Великой Отечественной Войны. Общая площадь памятника составляет 42 кв. метра.

Жилой квартал "Наследие" расположен в районе Преображенское на площади 5 га. Особенностью проекта является ансамблевая застройка с элементами классического архитектурного стиля 30-50-хх гг. прошлого века - лепнины и декоративных решеток с растительным мотивом. На первых этажах жилого квартала и в составе отдельно стоящих торговых центров открыт супермаркет, кафе-пекаря, семейный ресторан, детский клуб, химчистка, салон красоты и т.д. Общая площадь проекта составляет 180 тыс. кв. метров www.nasledie-hals.ru.

Справка о компании

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ. Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 2,2 млн кв. м. В 2016-2019 гг. компания ввела в эксплуатацию 9 объектов общей площадью около 800 тыс. кв. м: 1-я и 2-ая очереди жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"), элитный квартал "Театральный Дом", ЖК "Достояние".

Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находятся проекты: 3-я и 4-ая очереди комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", а также проект "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге, 2-ой этап Кунцевской программы. В 2018 году "Галс-Девелопмент" заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера. В портфеле компании находятся такие знаковые городские объекты, как "Центральный Детский Магазин на Лубянке", ГОК "Пекин", бизнес-центр SkyLight, БЦ "Даниловский форт", бизнес-центр на ул. Дубининская, а также другие объекты в Москве и регионах. www.hals-development.ru

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Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

Тел.: +7 (495) 662 66 24 доб. 5511, доб.1164, доб.1165

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Материалы предоставлены ПАО "ГАЛС-Девелопмент"