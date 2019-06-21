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21.06.2019 09:55
Рубрика: Экономика

ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иск к Украине подал ВЭБ в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

ВЭБ требует возмещения убытков, причиненных его "дочке", Проминвестбанку, из-за нарушения Украиной соглашения о взаимной защите инвестиций, которое было подписано между правительствами России и Украины в 1998 году.

Фото: Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации.

Ранее она письменно уведомляла Украину о намерении начать инвестиционный спор и предлагала урегулировать вопрос до суда.

По мнению старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова, в организации уверены, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма поддержит позицию России, и с Украины будут взысканы убытки, причиненные банку.

Экономика ВЭД
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