Видео на неизданный трек Фредди Меркьюри взорвало интернет

В Сети появилась видеозапись ранее неизданной песни лидера группы Queen - ролик Time Waits For No One опубликовала на YouTube накануне компания Universal Music. Менее чем за сутки публикация набрала почти два миллиона просмотров.

Видеозапись пролежала в архивах больше тридцати лет - сделана она была в 1986 году. Более того, в такой версии эту композицию вообще не слышали: на аудионосителях она тоже никогда не выпускалась. Рами Малек рассказал о том, как готовился к роли Фредди Меркьюри Изначально песня называлась просто "Time", она была записана для одноименного мюзикла продюсера Дэйва Кларка. Спустя десятилетия давний друг Фредди Меркьюри вернулся к ней, проработал над композицией два года и решил использовать ее полное название. "Пеня, сопровождаемая только фортепиано, наиболее убедительно показывает Фредди Меркьюри и его захватывающий голос", говорится в описании к ролику.