Видео на неизданный трек Фредди Меркьюри взорвало интернет

Новости

Как встречают в мире летнее солнцестояние 11:37
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном 11:35
В Приморье из пробитых баков теплохода в море вылилось топливо 11:29
Московские врачи открыли "горячую линию" по вопросам качества хлеба 11:28
У преемника "Буханки" будет социальная модификация 11:28
В выходные в центре Москвы перекроют ряд улиц 11:15
ФСБ сообщила об увеличении трафика на границе Крыма с Украиной 11:08
В МИД РФ назвали протесты в Грузии спланированной провокацией 11:03
Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве в июне 10:57
Под Тверью восемь человек пострадали из-за заснувшего водителя 10:56
Социологи: Треть девушек ходит на свидания ради бесплатного ужина 10:49
США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана 10:45
Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки 10:45
В Приангарье туристы 10 км пронесли на руках раненого олененка 10:43
В Петербурге скончался известный омский кардиолог 10:38
Камеры запечатлели пятнистую "крестницу" Памелы Андерсон с детенышем 10:37
На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2 10:36
В Рыбинске двухлетняя девочка получила серьезные травмы на батуте 10:30
В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей 10:30
В Омске скончалась писательница Виктория Луговская 10:23
Лукашенко пожелал спортивной удачи белорусской команде на II Европейских играх 10:15
Названы лучшие города РФ для скейтбординга 10:12
Ученые рассказали о состоянии вывезенных из "китовой тюрьмы" косаток 10:09
Самолет из Екатеринбурга со второго раза долетел до Тюмени 10:04
ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 10:42
Рубрика: Культура

Видео на неизданный трек Фредди Меркьюри взорвало интернет

Текст: Инга Бугулова
В Сети появилась видеозапись ранее неизданной песни лидера группы Queen - ролик Time Waits For No One опубликовала на YouTube накануне компания Universal Music. Менее чем за сутки публикация набрала почти два миллиона просмотров.

Видеозапись пролежала в архивах больше тридцати лет - сделана она была в 1986 году. Более того, в такой версии эту композицию вообще не слышали: на аудионосителях она тоже никогда не выпускалась.

Фото: kinopoisk.ru
Рами Малек рассказал о том, как готовился к роли Фредди Меркьюри

Изначально песня называлась просто "Time", она была записана для одноименного мюзикла продюсера Дэйва Кларка. Спустя десятилетия давний друг Фредди Меркьюри вернулся к ней, проработал над композицией два года и решил использовать ее полное название.

"Пеня, сопровождаемая только фортепиано, наиболее убедительно показывает Фредди Меркьюри и его захватывающий голос", говорится в описании к ролику.

Культура Музыка Рок РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном
В Госдуме рассказали о цели провокации в Тбилиси
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ
Назван самый смертельный вид рака в России