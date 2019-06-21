Во Франции обнаружили коров, над которыми ставили жестокие опыты

Во Франции Ассоциация защиты животных, специализирующаяся на выявлении жестокого обращения с ними, сообщила об ужасных условиях содержания коров на экспериментальной ферме в Саурсе, провинция Сарта. По информации lci.fr на ферме были обнаружены шесть коров с перфорированным желудком и слишком большими отверстиями в животе.

Эта ферма принадлежит компании, французскому лидеру в области кормления животных и дочерней компании агропромышленной группы, которая производит 25% яиц, потребляемых во Франции. Сама ферма была построена в 1958 году.

На ней практикуется в свое время запрещенная так называемая "фистуляция", изобретенная в XIX веке. Она позволяет через отверстия диаметром от 15 до 20 сантиметров получить доступ к желудку животного, для изучения процесса его пищеварения. Цель этого подхода, по уверениям сотрудников фермы проста: "оптимизировать продуктивность животных".

Операторы в среднем проводят такие "опыты" шесть раз за 48 часов и уверяют, что этот метод "сопровождается строгим ветеринарным мониторингом и считается безболезненным для животного". В свою очередь защитники прав животных говорят о том, что данные опыты имеют трагические последствия для коров, и наносят непоправимый вред их здоровью.