Во Франции произошло самое мощное за 40 лет землетрясение

Во Франции произошло самое мощное с 1980 года землетрясение, заявил в эфире RTL ведущий французский эксперт в области сейсмологии Жером Вернь. По его словам, на западе Франции время от времени происходят небольшие подземные толчки, но редко их магнитуда превышает 5.

В пятницу землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера, эпицентр которого находился в Брессюире, населенном пункте, расположенном примерно в тридцати километрах от города Шоле, ощущалось в Ле-Мане, Нанте, Ренне, Кане, Бордо и Нормандии. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

По словам Жерома Вернье, на западе Франции существуют группы разломов земной коры, которые появились более 300 миллионов лет назад, когда в этом регионе существовал горный хребет, почти эквивалентный Гималаям. "Сегодня они практически полностью разрушены, но некоторые еще частично сохранились и являются областями слабости земной коры", - отметил сейсмолог.