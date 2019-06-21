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21.06.2019 08:23
Рубрика: Власть

Володин осудил допустившие нападение на россиян власти Грузии

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию в ходе проведения Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Срыв сессии МАП в Тбилиси произошел по вине оппозиционных депутатов, недовольных участием в мероприятии делегации из России во главе с президентом МАП, председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергеем Гавриловым. А точнее, недовольных тем, что российский парламентарий открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Заседание было прервано, здание парламента захватили радикалы. Сам Гаврилов рассказал, что последние облили его водой и пытались отобрать документы.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Комментируя нападение на российскую делегацию, Вячеслав Володин заявил журналистам, что действия руководства Грузии при проведении сессии противоречат нормам проведения международных мероприятий.

- Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия как страна-организатор ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников, - подчеркнул он. - Эти условия были просто проигнорированы – они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.

Володин уверен, что акция радикальных сил была направлена не только против представителей России, но всех 25 стран-участниц Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов, добавил парламентарий.

- Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером, - считает Володин.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Грузия Законодательная власть Госдума Отношения России и Грузии
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