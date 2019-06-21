Вышел русский трейлер мультфильма Angry Birds 2

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован второй локализованный трейлер полнометражной анимационной комедии "Angry Birds 2 в кино".

На этот раз "противостояние между знаменитыми сердитыми птичками и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень".

В трех минутах ролика - множество суеты, отсылок, шуточек и Final Coundown группы Europe в качестве музыкального сопровождения.

Режиссеры - Туроп Ван Орман ("Время приключений", "Гравити Фолз") и Джон Райс.

Сценарист - Питер Экерман ("Ледниковый период", "Американцы").

Все главные "голоса" вернутся к своим персонажам - Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Джош Гэд. Плюс эксцентричная хипхоперша Ники Минаж - бонусом.

В кино - с 15 августа.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

Наша рецензия на первый фильм - здесь.