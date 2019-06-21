Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" перенесен

Сегодня днем с Байконура должна была стартовать ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и новой уникальной космической обсерваторией "Спектр-РГ". Однако при подготовке ракеты было выявлено замечание. Что это за замечание, не сообщается. В любом случае, Госкомиссия перенесла пуск на резервную дату.

Ранее специалисты говорили, что старт запланирован на 21 или 22 июня. Насколько будет перенесен запуск, станет известно чуть позднее.

"Спектр-РГ" - это совместный российско-германский проект, главной задачей которого станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне, с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Как говорят ученые, "Спектр-РГ" попытается ответить на вопрос, как проходила эволюция галактик, как они рождались: будут изучены все этапы их развития.

Космический аппарат будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года - в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.