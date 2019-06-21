Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова "из-за отсутствия полномочий" и тем самым удовлетворить прошение граждан, которые создали соответствующую петицию после убийства ребенка в Киевской области.

На сайте администрации президента Украины в пятницу было опубликовано обращение Зеленского, в котором делается акцент на том, что отстранение или освобождение от должности должностных лиц президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются главой государства. Освобождение от должности министра внутренних дел относится к полномочиям Верховной Рады, говорится в сообщении. И оно происходит путем принятия отставки по поданному заявлению, по представлению премьер-министра Украины или по собственной инициативе.

Как сообщает издание "Корреспондент", петиция за отставку Авакова набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения, однако сам глава МВД дал понять, что увольняться по собственному желанию не планирует.

1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе дома по месту жительства. Он умер в больнице. Позже выяснилось, что к инциденту оказались причастны два работника полиции Киевской области, которые находились в нетрезвом состоянии. После этого шокирующего случая подал в отставку глава полиции Киевской области.