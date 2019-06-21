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Рубрика: В мире

Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова

Текст: Андрей Васильев

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова "из-за отсутствия полномочий" и тем самым удовлетворить прошение граждан, которые создали соответствующую петицию после убийства ребенка в Киевской области.

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На сайте администрации президента Украины в пятницу было опубликовано обращение Зеленского, в котором делается акцент на том, что отстранение или освобождение от должности должностных лиц президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются главой государства. Освобождение от должности министра внутренних дел относится к полномочиям Верховной Рады, говорится в сообщении. И оно происходит путем принятия отставки по поданному заявлению, по представлению премьер-министра Украины или по собственной инициативе.

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Как сообщает издание "Корреспондент", петиция за отставку Авакова набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения, однако сам глава МВД дал понять, что увольняться по собственному желанию не планирует.

1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе дома по месту жительства. Он умер в больнице. Позже выяснилось, что к инциденту оказались причастны два работника полиции Киевской области, которые находились в нетрезвом состоянии. После этого шокирующего случая подал в отставку глава полиции Киевской области.

В мире экс-СССР Украина
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