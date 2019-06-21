Женская сборная России по гандболу узнала соперников на ЧМ-2019

Женская сборная России по гандболу сыграет с командами Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго на групповом этапе чемпионата мира в Японии.

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась в пятницу в Токио. По ее результатам сборная России попала в группу D.

Чемпионат мира в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. Его победитель получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

"Швеция - здесь лишних слов не нужно, на прошлом чемпионате команда в полуфинале выступала. Японки с нами два года назад в Германии в одной группе играли и создали проблемы. Не сомневаюсь, что и сейчас они будут упираться. Это хорошая сборная. Хозяева крупных турниров всегда стараются", - сказал главный тренер сборной России Евгений Трефилов, чьи слова приводит официальный сайт Федерации гандбола России.

По мнению тренера национальной команды Алексея Алексеева, именно японские гандболистки станут главными соперниками россиянок в борьбе за первое место в группе. "Во-первых, эта команда играет дома, а во-вторых, она очень быстро прогрессирует, особенно сильны у них крайние игроки. Сборную Швеции мы знаем хорошо - полагаю, этот соперник нам по зубам. Команды Аргентины, Китая и Конго пониже уровнем", - отметил он.