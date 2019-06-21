Жителей столичного региона предупредили о лесных пожарах

Накануне выходных дней жителей Москвы и Московской области предупреждают о распространении лесных пожаров и мерах безопасности, сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз).

"В связи с предстоящими выходными днями и массовым выездом населения на дачные участки и за город, федеральный штаб поручил Комитету лесного хозяйства Московской области и Главному управлению МЧС России по Московской области обеспечить оперативное информирование населения близлежащих муниципальных образований Московской области о ситуации и необходимых мерах безопасности", - говорится в сообщении на официальном сайте Рослесхоза.

Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров включил Московскую область в зону особого контроля. На территории региона ведется тушение перешедшего из Рязанской области лесного пожара на площади около 80 гектаров, уточняют в Рослесхозе.

В тушении задействовано 30 единиц лесопожарной техники, в том числе ведомственные вертолеты МИ-8 Минобороны России, а также 68 человек личного состава Главного управления МЧС России по Московской области.

Также особый контроль установлен за лесопожарной обстановкой в Республике Саха (Якутия). В регионе проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на площади 840 гектаров.