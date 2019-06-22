Аксенова и Старцев выиграли "золото" Евроигр в спортивной акробатике

Виктория Аксенова и Кирилл Старцев из сборной России по спортивной акробатике завоевали золотые медали в динамических упражнениях среди смешанных пар на Европейских играх, которые проходят в Минске.

Спортивная акробатика не является олимпийским видом спорта. Но в программу Европейских игр попала не случайно. Дисциплина очень зрелищная. Не уступает даже популярной среди болельщиков художественной гимнастике, в чем можно было убедиться весьма наглядно. Соревнования в этих двух видах проходили на "Минск-Арене" в один день. На ковер представители акробатики и гимнастики выходили поочередно.

Программа Аксеновой и Старцева, которые являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике 2019 года, была не только красивой. На сегодняшний день она сложнейшая в мире. За свое выступление россияне получили 29,060 балла. Второе место заняли Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи из Азербайджана (28,830), замкнули тройку призеров белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков (28,810).

Напомним, что триумфатором первых Европейских игр-2015 в Баку также была российская пара Марина Чернова-Георгий Патарая. Они тренировались в Подмосковье вместе с Аксеновой и Страцевым, но сейчас взяли паузу в карьере. А спортсмены помоложе пришли им на смену.