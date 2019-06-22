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22.06.2019 12:18
Рубрика: Экономика

Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией

Текст: Евгений Гайва

Президент России Владимир Путин подписал 21 июня указ о временном запрете на пассажирское авиасообщение с Грузией из-за акций протеста в этой стране. Запрет начнет действовать с 8 июля.

С этой даты полеты должны приостановить все российские авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы в Грузию. Среди них "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings и Smartavia.

Фото: iStock
Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

Как пояснили в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм), купившие туры в Грузию россияне вправе требовать полного возврата денег за тур, если путешествие еще не началось.

В том случае, если тур уже начался, то при расторжении договора будет выплачена часть стоимости тура в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Самостоятельные туристы, купившие авиабилеты, смогут их сдать и получить обратно полную стоимость. Авиакомпании уже заявили о готовности возместить стоимость авиабилетов.

Также россияне, приобретавшие отдельные туристские услуги, например, размещение в гостинице, экскурсии, вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, уточнили в Ростуризме.

Сейчас в Грузии, по оценке ведомства, находится примерно 1,5 тысячи организованных туристов из России. Неорганизованных туристов может быть гораздо больше - несколько тысяч. По оценкам экспертов, в год Грузию посещает более миллиона россиян.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Беспорядки в Грузии
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