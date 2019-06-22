СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
22.06.2019 00:59
Текст: Анна Козина (Минск)

Домрачева и Мирный зажгли огонь II Европейских игр

II Европейские игры официально признаны открытыми. Символом вторых по значимости мультиспортивных соревнований после Олимпиады по традиции стал огонь, который зажгли на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

Эту почетную миссию доверили сразу семи факелоносцам: одной из самых узнаваемых спортсменок Беларуси, четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой, чемпиону Ванкувера-2010 по фристайлу Алексею Гришину, победителю лондонского турнира в миксте теннисисту Максиму Мирному, чемпионке Афин-2004 в беге на 100м Юлии Нестеренко, олимпийскому чемпиону Пекина-2008 по гребле Роману Петрушенко, олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 биатлонистке Надежде Скардино и олимпийскому чемпиону Барселоны-92 каноисту Дмитрию Довгаленку.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Причем все действо проходило под удары колокола. Выбор такого музыкального сопровождения связан с древним белорусским поверьем: если загадать желание под звон колоколов, оно обязательно сбудется. С седьмым ударом колокола в чаше огня вспыхнуло "Пламя мира".

В названии чаши огня - "Чаша цветущего папоротника" - продолжается общая тема церемонии открытия. По задумке авторов шоу, легендарный цветок символизирует общую мечту всех участников и зрителей о начале праздника спорта. Интересно, что сама конструкция - это модернизированная чаша московской Олимпиады 1980 года.

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Напомним, что эстафета огня Европейских игр стартовала в Риме 3 мая 2019 года. Огонь покорил высшую точку Европы - Монблан, а также побывал в семи европейских столицах. 12 мая "Пламя мира" доставили в Брест. За 50 дней огонь посетил все шесть областей Беларуси. Его пронесли 450 факелоносцев. Общая протяженность эстафеты составила 7700 км. На финишную прямую, в Минск, символ Европейских игр прибыл 16 июня. Огонь побывал в разных памятных и узнаваемых местах белорусской столицы - на Кургане Славы, у городской ратуши, на площади Государственного флага, возле Национальной библиотеки, на промышленных предприятиях, в Центральном ботаническом саду, в парке Победы.

Завершилась эстафета огня у Национального академического Большого театра оперы и балета. Факел пронесли по зрительному залу и даже вынесли на главную академическую сцену страны, где в тот момент шла репетиция оперы "Евгений Онегин".

"Пламя мира" будет гореть на стадионе "Динамо" на протяжении 10 дней и погаснет на церемонии закрытия Европейских игр 30 июня. Как гласит девиз соревнований, "Время ярких побед наступает!".