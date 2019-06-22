Гимнастка Дина Аверина стала абсолютной чемпионкой в Минске

Лидер сборной России, восьмикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина одержала победу в многоборье на Европейских играх в Минске.

Дина дважды становилась абсолютной чемпионкой планеты, но сегодня борьба за этот самый престижный титул - пусть и на европейском уровне - сложилась для фаворитки соревнований непросто. До последнего, четвертого, вида россиянка уступала Линой Ашрам из Израиля. Однако та уронила ленту и осталась с "серебром" (84,700 балла). Итоговая оценка победительницы Дины Авериной - 87,750. "Бронзу" завоевала белоруска Екатерина Галкина (79,300).

Напомним, что Линой Ашрам уже обыгрывала российских гимнасток на некоторых этапах Кубка мира, но только в отдельных видах. На недавнем чемпионате Европы, который проходил в Баку, израильтянка также считалась одной из основных соперниц наших "художниц". Однако Ашрам получила травму на тренировке и вынуждена была сняться с соревнований.

Дина тогда выиграла три золотых медали - в команде, а также в упражнениях с обручем и лентой. Ее сестра-близнец Арина Аверина была лучшей с мячом и булавами. Однако в Минске близняшек разделили. Дело в том, что по регламенту в личном турнире каждую страну может представлять только одна спортсменка. В предварительном списке значилась Арина. Но в окончательную заявку вошла другая сестра.

В индивидуальном зачете гимнасткам еще предстоит разыграть медали в отдельных видах многоборья.