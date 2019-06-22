Хьюз стал первым номером драфта НХЛ, Подколзин - десятый

Американец Джек Хьюз стал первым номером драфта новичков Национальной хоккейной лиги. Россиянин Василий Подколзин был выбран под номером 10.

В Ванкувере состоялся драфт новичков Национальной хоккейной лиги. Вполне прогнозируемо под первым номером был выбран американский центрфорвард Джек Хьюз, ставший игроком "Нью-Джерси". Его главный конкурент - крайний нападающий из Финляндии Каапо Какко был выбран клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" под вторым номером.

"Чикаго" остановил свой выбор на Кирби Дахе, еще одном центральном нападающем. Выбиравший четвертым "Колорадо" задрафтовал защитника Боуэна Байрэма, который на юниорском уровне отличался высокой результативностью.

Для российских болельщиков главным вопросом являлся номер, под которым будет выбран талантливый крайний нападающий СКА Василий Подколзин. Россиянина выбрал "Ванкувер", который после ухода из спорта братьев Сединов очень сильно нуждались в усилении линии атаки. Впрочем, сам Подколзин уже заявил, что в нынешнем сезоне в НХЛ не уедет и будет выступать за питерский клуб до истечения срока контракта.

"Очень рад, что меня выбрал "Ванкувер", надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на поле ту работу, которую скажет тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, люблю забивать голы. Хочется считать себя снайпером. Надеюсь, за два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым. Не нервничаю из-за того, что в "Ванкувере" за последние 20 лет было мало российских игроков. В принципе, без разницы. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с "Ванкувером". Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим в следующие два года", - цитирует Подколзина TSN.

Больше никто из российских хоккеистов в первом раунде драфта выбран не был. 2-7 раунды состоятся вечером в субботу по московскому времени.