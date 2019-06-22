Кабмин одобрил доклад о госпрограмме развития сельского хозяйства

Правительство России одобрило национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства. Решение опубликовано на сайте Кабмина.

"Одобрить национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2018 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", - говорится в сообщении на сайте.

Проект доклада был представлен Минсельхозом. Документ был рассмотрен на заседании правительства в четверг, 20 июня. Доклад ежегодно направляется кабинетом министров в Госдуму.

На реализацию государственной программы в прошлом году было выделено около 250 миллиардов рублей. По итогам 2018 года количество прибыльных предприятий на селе увеличилось.

Действуют кредиты по льготной ставке - до 5 процентов, которые доступны не только крупным агрохолдингам, но и средним и малым предприятиям.

Урожай зерновых составил более 113 миллионов тонн. Также был собран рекордный урожай овощей в теплицах.

Выросло производство мяса и мясопродуктов. Были созданы условия для развития системы хранения и переработки сельхозпродукции. В пищевой промышленности производство за прошлый год выросло на 5 процентов.