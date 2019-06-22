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22.06.2019 11:22
Рубрика: Экономика

Кабмин одобрил запрет подозреваемым в терроризме быть членами НКО

Текст: Сергей Птичкин

Комиссия по законопроектной деятельности правительства Российской Федерации одобрила законопроект, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

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Согласно ему, человек, чье имущество или деньги были заблокированы по запросу межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, не может выступать членом НКО или его учредителем.

Ранее Минюст также разработал поправки к закону "Об общественных объединениях" об обязательной регистрации не имеющих юридического лица некоммерческих объединений.

В немалой степени такие решения вызваны тем, что отмечен рост зарубежного финансирования НКО. Только к маю 2019 года, как сообщали СМИ, финансовая поддержка НКО в России выросла более чем на 20% и составила 85 млрд рублей. Не трудно предположить, что, если полученными деньгами распоряжаются люди, каким-то образом связанные с террористическими организациями, они имеют возможность вполне официально направлять финансовые потоки в нужном им направлении.

Фото: iStock
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В связи с этим и был разработан федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке".

Экономика Бизнес Борьба с финансированием терроризма
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