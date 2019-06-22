Кабмин одобрил запрет подозреваемым в терроризме быть членами НКО

Комиссия по законопроектной деятельности правительства Российской Федерации одобрила законопроект, запрещающий членство в некоммерческих организациях (НКО) лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Согласно ему, человек, чье имущество или деньги были заблокированы по запросу межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, не может выступать членом НКО или его учредителем.

Ранее Минюст также разработал поправки к закону "Об общественных объединениях" об обязательной регистрации не имеющих юридического лица некоммерческих объединений.

В немалой степени такие решения вызваны тем, что отмечен рост зарубежного финансирования НКО. Только к маю 2019 года, как сообщали СМИ, финансовая поддержка НКО в России выросла более чем на 20% и составила 85 млрд рублей. Не трудно предположить, что, если полученными деньгами распоряжаются люди, каким-то образом связанные с террористическими организациями, они имеют возможность вполне официально направлять финансовые потоки в нужном им направлении.

В связи с этим и был разработан федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке".