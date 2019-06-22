Лукашенко: Быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси

В ближайшие десять дней, по образному выражению белорусского лидера, спортсменам и болельщикам II Европейских игр, которые накануне стартовали в Минске, предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта.

Эти слова Александр Лукашенко, произнесенные на церемонии торжественного открытия континентальных состязаний, были встречены аплодисментами десятков тысяч зрителей, собравшихся на олимпийском стадионе "Динамо". Он приветствовал участников состязаний и всех, кто следит за их открытием, отметив, что история Европейских игр еще только начинается.

"И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта", - заявил глава государства, приглашая всех гостей ближе познакомиться с красивой и гостеприимной страной. "Вы убедитесь, что здесь живут искренние и добрые люди, что дружелюбие - не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, - это образ жизни белорусов. И мы дарим все это вам!", - подчеркнул президент.

Следуя традициям олимпийского движения, Лукашенко предложил бороться за титул самой мощной державы только через спорт. "Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки", - сказал оратор. Он отметил, что представлять свою страну на континентальных состязаниях - большая честь и величайшая ответственность для каждого из атлетов. Их победа, подчеркнул он, станет национальным достоянием, а личный рекорд - предметом гордости всего народа. "А мы все вместе, жители 50 государств - участников игр, будем искренне восхищаться победителями, радоваться за тех, кто заслуженно поднимается на пьедестал, поздравлять их и благодарить за эмоции, подаренные яркими выступлениями. Такие моменты объединяют народы, а значит, великая олимпийская миссия предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств всегда будет актуальной и востребованной", - уверен белорусский руководитель.

Европейские Игры объявляются открытыми. "Белый аист летит, над белесым Полесьем летит..." - звучит знакомый мотив "Песняров", и в дополненной реальности, отображаемой на экранах стадиона, аисты словно парят над зрительскими головами. А с ними "выплывает" на арену стадиона и государственный флаг страны, который бережно выносят дети в национальных костюмах регионов Синеокой.

Парадом на арену "Динамо" выходят главные герои грандиозного шоу - национальные команды спортсменов. Теплое приветствие дарят каждому, но особенно мощно звучит поддержка спортсменам из Союзного государства. Под громкое скандирование "Бе-ла-русь!" круг почета по дорожкам арены проходит белорусская делегация - 221 атлет во главе с капитаном и флагоносцем Владимиром Самсоновым, многолетним лидером сборной Беларуси по настольному теннису.

С экранов стадиона приветствует участников церемонии и зрителей генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем ведущие объявляют выход самого популярного певца Азии, казахстанского гения вокала Димаша Кудайбергенова, чья звезда, напоминает БЕЛТА, зажглась в 2015 году на "Славянском базаре в Витебске". Обладатель невероятно широкого диапазона, он, словно голосами нескольких людей, воспевает стремление к победе в премьерной песне "Олимпико".

Субботний день откроет имена первых победителей состязаний. А всего во II Европейских играх участвуют четыре тысячи атлетов из 50 стран в 15 видах спорта. Остается напомнить, что борьба за награды в восьми видах станет и квалификационным пропуском на XXXII Олимпийские игры 2020 года в Токио.