Лукашенко: Быть у истоков создания Европейских игр - честь для Беларуси

Эти слова Александр Лукашенко, произнесенные на церемонии торжественного открытия континентальных состязаний, были встречены аплодисментами десятков тысяч зрителей, собравшихся на олимпийском стадионе "Динамо". Он приветствовал участников состязаний и всех, кто следит за их открытием, отметив, что история Европейских игр еще только начинается.
"И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта", - заявил глава государства, приглашая всех гостей ближе познакомиться с красивой и гостеприимной страной. "Вы убедитесь, что здесь живут искренние и добрые люди, что дружелюбие - не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, - это образ жизни белорусов. И мы дарим все это вам!", - подчеркнул президент.
Следуя традициям олимпийского движения, Лукашенко предложил бороться за титул самой мощной державы только через спорт. "Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки", - сказал оратор. Он отметил, что представлять свою страну на континентальных состязаниях - большая честь и величайшая ответственность для каждого из атлетов. Их победа, подчеркнул он, станет национальным достоянием, а личный рекорд - предметом гордости всего народа. "А мы все вместе, жители 50 государств - участников игр, будем искренне восхищаться победителями, радоваться за тех, кто заслуженно поднимается на пьедестал, поздравлять их и благодарить за эмоции, подаренные яркими выступлениями. Такие моменты объединяют народы, а значит, великая олимпийская миссия предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств всегда будет актуальной и востребованной", - уверен белорусский руководитель.
Европейские Игры объявляются открытыми. "Белый аист летит, над белесым Полесьем летит..." - звучит знакомый мотив "Песняров", и в дополненной реальности, отображаемой на экранах стадиона, аисты словно парят над зрительскими головами. А с ними "выплывает" на арену стадиона и государственный флаг страны, который бережно выносят дети в национальных костюмах регионов Синеокой.
Парадом на арену "Динамо" выходят главные герои грандиозного шоу - национальные команды спортсменов. Теплое приветствие дарят каждому, но особенно мощно звучит поддержка спортсменам из Союзного государства. Под громкое скандирование "Бе-ла-русь!" круг почета по дорожкам арены проходит белорусская делегация - 221 атлет во главе с капитаном и флагоносцем Владимиром Самсоновым, многолетним лидером сборной Беларуси по настольному теннису.
С экранов стадиона приветствует участников церемонии и зрителей генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем ведущие объявляют выход самого популярного певца Азии, казахстанского гения вокала Димаша Кудайбергенова, чья звезда, напоминает БЕЛТА, зажглась в 2015 году на "Славянском базаре в Витебске". Обладатель невероятно широкого диапазона, он, словно голосами нескольких людей, воспевает стремление к победе в премьерной песне "Олимпико".
Субботний день откроет имена первых победителей состязаний. А всего во II Европейских играх участвуют четыре тысячи атлетов из 50 стран в 15 видах спорта. Остается напомнить, что борьба за награды в восьми видах станет и квалификационным пропуском на XXXII Олимпийские игры 2020 года в Токио.