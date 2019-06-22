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Рубрика: В мире

Марии Бутиной сократили срок тюремного заключения

Текст: Александр Саможнев

Россиянке Марии Бутиной, осужденной в США, сократили срок тюремного заключения на десять дней. Она выйдет на свободу 25 октября, сообщил ее отец который принял участие в круглом столе в Госдуме по защите российских граждан за рубежом.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Ему удалось поговорить с дочерью по телефону. В результате чего стало известно, что адвокаты, наконец, смогли подать апелляцию, которую приняли к рассмотрению. Но самое главное - тюремный Марии сокращен на на десять дней. Она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября.

Напомним, в декабре 2018 года Бутина пошла на сделку со следствием, чтоб избежать длительного тюремного заключения. Она признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США.

В мире США Россия и США
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