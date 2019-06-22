МИД: Москва требует от Грузии обеспечить безопасность российских граждан

Москва требует от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны, как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом, говорится в заявлении МИД РФ.

В сообщении отмечается, что в субботу в Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" со стороны агрессивно настроенных радикальных элементов. До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ.

В этой связи российская сторона ждет соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Напомним, корреспондент Станислав Бернвальд брал в Тбилиси интервью у владельца турагентства. К нему подошли несколько крепких на вид молодых людей и начали выкрикивать националистические лозунги и угрожать расправой. Лишь своевременное вмешательство мужа владелицы турагентства разрядило ситуацию. По национальности он грузин, а его жена - русская.