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22.06.2019 17:45
Рубрика: Власть

МИД: США возвращаются к ядерному планированию времен "холодной войны"

Текст: Александр Саможнев

США возвращаются к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу. С этим, видимо, связано стремление Вашингтона отказаться от Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия, говорится в заявлении МИД РФ.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Путин заявил о риске глобальных конфликтов

По оценкам дипломатов, американцы пытаются обосновать планы по оснащению части  баллистических ракет подводных лодок "Трайдент-П" ядерными боезарядами пониженной мощности мифической угрозой нанесения Россией ограниченного ядерного удара по территории США. Генерал ВВС Пол Сельва утверждает, что маломощные боезаряды нужны для ведения "ограниченной ядерной войны". Это очевидный обман, поскольку вряд ли можно "ограничить" применение ядерного оружия в случае конфликта.

Любой зафиксированный системой предупреждения о ракетном нападении пуск по территории России стратегического носителя ядерного оружия, вне зависимости от мощности боезаряда, будет расцениваться как агрессия со всеми вытекающими  последствиями, особо отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД Россия и США
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