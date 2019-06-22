Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС

Для того, чтобы эффективно выявлять случаи недолива моторного топлива на автозаправочных станциях, Минпромторгом России совместно с Росстандартом разрабатываются изменения в законы об обеспечении единства измерений и защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях. "Введение этого механизма поможет определить точность отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований непосредственно в момент совершения покупки. Предлагаемая инициатива является важной составляющей комплекса мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС", - подчеркнул Мантуров.

И добавил, что сегодня доля фальсификата на рынке моторного топлива сократилась с более чем 20% в 2015 году до 9% в 2018 году и I квартале 2019 года. Министр напомнил, что в январе 2018 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие так называемый оборотный штраф для АЗС. Теперь те заправки, которые продают некачественный бензин, могут оштрафовать на 560 тыс. рублей.

Кроме того, в мае 2019 года Минпромторгом России в правительство внесен законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов за "недолив" топлива на АЗС.