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22.06.2019 16:52
Рубрика: Экономика

Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС

Текст: Ольга Игнатова
Для того, чтобы эффективно выявлять случаи недолива моторного топлива на автозаправочных станциях, Минпромторгом России совместно с Росстандартом разрабатываются изменения в законы об обеспечении единства измерений и защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях. "Введение этого механизма поможет определить точность отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований непосредственно в момент совершения покупки. Предлагаемая инициатива является важной составляющей комплекса мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС", - подчеркнул Мантуров.

Фото: iStock
Контролеры проверят недолив бензина на АЗС методом тайного покупателя

И добавил, что сегодня доля фальсификата на рынке моторного топлива сократилась с более чем 20% в 2015 году до 9% в 2018 году и I квартале 2019 года. Министр напомнил, что в январе 2018 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие так называемый оборотный штраф для АЗС. Теперь те заправки, которые продают некачественный бензин, могут оштрафовать на 560 тыс. рублей.

Кроме того, в мае 2019 года Минпромторгом России в правительство внесен законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов за "недолив" топлива на АЗС.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минпромторг Правительство Минпромторг Росстандарт Цены на бензин
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