Минтранс заявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний с 8 июля

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, сообщили в Минтрансе. Российская сторона информировала сегодня об этом грузинские авиационные власти, уточнили в ведомстве.

Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", - говорится в сообщении.

В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны без учета накопившихся пени составляет 792,5 тысячи долларов. Грузинская сторона признала задолженность ещё в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее, отметили в Минтрансе.

Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний "Georgian Airways" и "MyWay Airlines", их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию.