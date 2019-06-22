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22.06.2019 10:02
Рубрика: В мире

На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета

Текст: Александр Саможнев

Девять человек стали жертвами крушения двухмоторного самолета King Air в северной части штата Гавайи, сообщает информационное агентство AP.

Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани

"На борту самолета King Air, который упал возле аэропорта Dillingham Airfield, было девять человек. Предположительно, никто не выжил", - информировал в Twitter департамент транспорта штата.

Прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали, что после падения машина загорелась. Это не оставило никаких шансов пассажирам и членам экипажа. По данным экстренной службы Гонолулу, тревожный звонок об авиакатастрофе поступил в 6.26 по местному времени.

Полиция проводит расследование инцидента. Имена погибших и их пол уточняются. В районе крушения ограничено движение автомобильного транспорта.

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