На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета

Девять человек стали жертвами крушения двухмоторного самолета King Air в северной части штата Гавайи, сообщает информационное агентство AP.

"На борту самолета King Air, который упал возле аэропорта Dillingham Airfield, было девять человек. Предположительно, никто не выжил", - информировал в Twitter департамент транспорта штата.

Прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали, что после падения машина загорелась. Это не оставило никаких шансов пассажирам и членам экипажа. По данным экстренной службы Гонолулу, тревожный звонок об авиакатастрофе поступил в 6.26 по местному времени.

Полиция проводит расследование инцидента. Имена погибших и их пол уточняются. В районе крушения ограничено движение автомобильного транспорта.