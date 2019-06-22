На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке

В селе Беньковцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где транспорта ожидали пять человек. В результате, трое мужчин погибли на месте, сообщает отдел коммуникации областного управления национальной полиции.

По предварительным данным, погибли граждане 1954, 1963 и 1985 года рождения, которые приехали к родственникам из Львовской области. Кроме того, в больницу с травмами попали местные жительницы.

Одна из пострадавших рассказала, что стояла чуть дальше от остановки, построенной из металлических конструкций. От сильного удара ее отбросило на землю, а когда пришла в себя, увидела, что мужчины признаков жизни не подавали.