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22.06.2019 11:04
Рубрика: В мире

На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке

Текст: Александр Саможнев

В селе Беньковцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где транспорта ожидали пять человек. В результате, трое мужчин погибли на месте, сообщает отдел коммуникации областного управления национальной полиции.

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По предварительным данным, погибли граждане 1954, 1963 и 1985 года рождения, которые приехали к родственникам из Львовской области. Кроме того, в больницу с травмами попали местные жительницы.

Одна из пострадавших рассказала, что стояла чуть дальше от остановки, построенной из металлических конструкций. От сильного удара ее отбросило на землю, а когда пришла в себя, увидела, что мужчины признаков жизни не подавали.

В мире экс-СССР Украина
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