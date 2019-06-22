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13:50 22.06.2019

Названы риски при использовании электронной подписи

Росреестр не сможет принять документы о переходе права на недвижимость в электронной форме, если собственник заранее не уведомил о возможности такой подачи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующие поправки в законе "О государственной регистрации недвижимости" внесены на рассмотрение Госдумы. Авторы надеются, что документ защитит россиян от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Фото: Depositphotos.com
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"Новый законопроект обусловлен несовершенством системы регистрации сделок с использованием ЭЦП. После введения процедуры были выявлены слабые места, которыми тут же начали пользоваться мошенники", - рассказывает "РГ" эксперт рынка недвижимости, нотариус Глеб Акимов.

По словам эксперта, в России действуют сотни центров сертификации, многие из которых предлагают быструю процедуру оформления цифровой подписи за 30 минут без личного посещения офиса, достаточно прислать сканы паспорта через интернет.

Удостоверяющие центры сами устанавливают регламент своей работы, поэтому имеют полное право проверять личность человека не путем личного предоставления данных, а через интернет. То есть законодатель не установил обязательного требования о личном присутствии при получении ЭЦП, что и является началом в цепочке злоупотреблений.

Как говорилось выше, нововведения предлагают гражданам в обязательном порядке уведомлять Росреестр о возможности проведения сделок без их участия. Но такое уведомление не обязательно приносить лично. Его можно передать или через представителя, или посредством почтового отправления в Росреестр, в котором подлинность подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке.

Фото: iStock
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"Тут также возникает вопрос о проверке подлинности предоставленной доверенности, ведь регистраторы не обладают полномочиями по проверке нотариальных документов, - отмечает Глеб Акимов. - Так что одним из гарантированных способов защиты прав собственности от мошеннических действий с использованием цифровых технологий является заявление в Росреестр о невозможности проведения сделок с недвижимостью без личного присутствия владельца".

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