Стадион "Динамо", где минчане становились еще чемпионами СССР по футболу, такого никогда не видел и еще долго не увидит. Открытие Европейских игр стало душевным праздником. Порадовало даже пресыщенных подобного рода иностранных гостей и все знающих журналистов.

Что хотели показать и показали хозяева? Историю своего народа. Его традиции - подчас даже нам, братьям-славянам, не слишком знакомые. Эпизоды народной жизни, которые видятся сказочными, а на самом деле являются невыдуманными, народными.

Когда увидел героев белорусского эпоса в масках, поначалу насторожился. Мой наставник, знаменитый советский, российский киносценарист Анатолий Борисович Гребнев с юных лет учил: меньше масок, они скрывают эмоции, не дают увидеть главного - игры лица. Но вчера и Гребнев бы, был доволен. Выразительность действа, танцев, сюжета передавали точно подобранные и искусно исполняемые движения. Музыкальная пантомима предстала неожиданной, умело поставленной и представленной народной притчей.

Очень важно, что в самом представлении удалось избежать так пугающего многих пафоса. Худшего врага любого вида искусства, а уж тем более массового, когда на трибунах сидят 22 тысячи, а у телевизоров уж не знаю сколько миллионов. Все было в рамках, не возникало иногда появляющегося на подобных грандиозных шоу чувства, что сейчас нас примутся убеждать: мы самые лучшие и к тому же и самые древние. Ничем таким и не пахло. Скорее сквозило - любите нас такими, какими мы есть, а уж мы точно оценим и ваш приезд, и вашу признательность. А перейдет она в любовь, будем несказанно рады.

Еще об одном, что меня, ветерана-свидетеля, несказанно порадовало. Всегда оцениваю радушие публики и в децибелах. Ведь это же важный показатель, как встречает народ разные делегации, появляющиеся на стадионе. Тут уж никому ничего не прикажешь - кто хочет приветственно поднимет руки и издаст возглас, а кто-то кому-то и свистнет.

Но недаром же 9-миллионная Беларусь славится добрым нравом, терпимостью, гостеприимством. Все 50 делегаций стран-участниц были встречены так, чтоб их дай Бог встречали не хуже на любых других крупных мультикомплексных турнирах от чемпионатов до Олимпийских игр. И все же сердце россиянина не могло не забиться чаще, когда на стадионе вышла большущая делегация России. Приветственный гул усилился, слился с аплодисментами и бравурными криками. Приятно!

У автора статьи, типичного жаворонка, возникла здесь лишь одна сложность. Церемония началась поздним вечером. А в субботу утром - пора на соревнования. И рано утром был обрадован толпой журналистов разных стран и народов штурмующих спозаранку "шведский стол" гостиницы "Беларусь", где расселили разношерстную прессу.

Всем открытие понравилось. И раннему подъему не помешало. Так что, умелые перья и быстрые ноги моментально помчались на спортивные объекты. Торжества завершились, наступило время большого спорта.