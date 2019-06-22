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Павел Лунгин снимет детскую сказку с Петром Мамоновым

Новости
    22.06.2019, 20:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

Режиссер Павел Лунгин сообщил о планах снять сказку "Василиса" - "про волшебный мир". Причем в картине может сыграть один из любимых артистов Лунгина - актер, музыкант, поэт, переводчик и гуру Петр Мамонов.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает ТАСС, "Василиса" была представлена сценаристом проекта Анной Денисовой в Минкультуры России на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей, где далее определятся получатели субсидий на производство фильмов.

69-летний Петр Семенович лично на заседании не присутствовал, но "пообщался" с экспертами посредством видеообращения. Похвалив сценарий Денисовой, как "прекрасный гимн и торжество фантазии", отметив, что это - "главное спасение и лекарство от окружающего нас мира".

При этом режиссер выразил убежденность, что "Василиса" - "настоящая волшебная сказка" - в равной степени может быть интересна и детям, и их родителям.

Главная героиня будущей картины - титульная "озорная и лукавая девочка", причем антагонистов, злодеев, в ленте не будет вовсе. Жанр - магический реализм.

На взрослые роли рассматриваются Петр Мамонов и восьмидесятилетняя Людмила Петровна Полякова (Баба Яга из "Реальной сказки" с Безруковым).

По возможным срокам информация не названа.

Ранее сообщалось о госпитализации режиссера.

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