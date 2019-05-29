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Павел Лунгин рассказал о своем состоянии после реанимации

Новости
    29.05.2019, 11:37
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Российский режиссёр Павел Лунгин, оказавшийся в одной из московских больниц, самолично рассказал о своём состоянии.

По его словам, он находится на плановом обследовании и у него всё нормально.

Фото: youtube.com
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"Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое обследование", - приводит ТАСС слова Лунгина.

"Пусть никто не волнуется, никаких проблем нет", - добавил режиссёр, сообщив, что в среду его уже должны выписать.

Ранее СМИ сообщили, что Лунгин попал в реанимацию после премьеры своего фильма "Братство", вызвавшего неоднозначную реакцию в обществе.

Сын режиссёра Александр подтвердил РЕН ТВ информацию о том, что ночь после процедуры его отец провёл в реанимации, однако подчеркнул, что госпитализация была плановой и сейчас со здоровьем Лунгина-старшего всё хорошо.

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