Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду

В администрации Владимира Зеленского нет единого видения ситуации в стране, поэтому следует запретить подчиненным высказываться от своего имени, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу Newsone.

По словам политика, это просто недоразумение, когда президент и советники публично излагают противоречивые точки зрения. "Высказывание главы государства считается настолько важным и ответственным, что он должен внимательно следить за каждым акцентом и предложением", - отметил Кравчук.

Ранее возникали ситуации, когда высказывания деятелей команды Зеленского воспринимались как мнение главы администрации. Наиболее наглядным примером служит заявление Андрея Геруса, что Владимир Зеленский не давал обещания о снижении тарифов на газ и электроэнергию. Этот случай вызвал большой общественный резонанс.