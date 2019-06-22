Полмиллиарда зрителей смотрели за открытием Европейских игр

Сообщение белорусского агентства БЕЛТА не могло не порадовать. За церемонией торжественного открытия II Европейских игр наблюдали 500 миллионов зрителей.
Среди них не только европейцы, но и жители Северной и Южной Америки, Азии и Африки.
Сообщение белорусского агентства БЕЛТА не могло не порадовать. За церемонией торжественного открытия II Европейских игр наблюдали 500 миллионов зрителей.
Среди них не только европейцы, но и жители Северной и Южной Америки, Азии и Африки.
Восьмикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх в Минске. До последнего вида россиянка уступала Линой Ашрам из Израиля, но та уронила ленту и осталась с "серебром"
Недавно резидент МОК поздравил президента Международной федерации самбо Василия Шестакова с признанием этого вида спорта олимпийским, пусть и временным. "РГ" он рассказал о популяризации и развитии самбо в России
Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев победили в в динамических упражнениях по спортивной акробатике среди смешанных пар на Европейских играх в Минске. За свое выступление они получили 29,060 балла
Оба медальных вида у стрелков на Европейских играх завершились победой россиян. Победу в стрельбе из пневматической винтовки добыли Юлия Каримова и Сергей Каменский. В финале они опередили другой российский дуэт
Открытие Европейских игр стало душевным праздником и порадовало даже пресыщенных подобного рода иностранных гостей и все знающих журналистов
Первый же медальный вид на стартовавших в Минске Европейских играх принес "золото" российской команде. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали чемпионами в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте
II Европейские игры официально признаны открытыми. Символом вторых по значимости мультиспортивных соревнований после Олимпиады по традиции стал огонь, который зажгли на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске