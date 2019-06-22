СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
22.06.2019 16:26
Текст: Николай Долгополов (Минск)

Полмиллиарда зрителей смотрели за открытием Европейских игр

Сообщение белорусского агентства БЕЛТА не могло не порадовать. За церемонией торжественного открытия II Европейских игр наблюдали 500 миллионов зрителей.

Среди них не только европейцы, но и жители Северной и Южной Америки, Азии и Африки.

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