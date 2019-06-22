Польский Краков выбран столицей третьих Европейских игр

Третьи Европейские игры-2023 пройдут в польском городе Краков, который примет эстафету от Баку и Минска.

Краков был выбран хозяином Европейских игр на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (EOC), которая состоялась в субботу в белорусской столице, где уже стартовали соревнования вторых по счету Игр.

Польский город был единственным кандидатом на проведение турнира. Голосование проходило очень просто и открыто - путем поднятия руки. За Краков проголосовали все 50 европейских национальных олимпийских комитетов, входящих в организацию.

Отметим, что принять Европейские игры 2023 года хотела и Казань, которая имеет опыт организации масштабных соревнований. В 2013 и 2015 годах в столице Татарстана с успехом прошли Универсиада и чемпионат мира по водным видам спорта соответственно. Казань даже подготовила заявочную книгу, но официальную заявку не подала. Как рассказал глава ОКР Станислав Поздняков, Екатеринбург претендует на проведение летней Универсиады-2023. А принимать два крупных соревнования в стране в один год было бы нелогично.