Посол РФ в Сербии: Джуканович пошел стопами Порошенко

Глава российской дипмиссии в Сербии Александр Чепурин осудил действия черногорских властей и президента Мило Джукановича, вознамерившихся изъять имущество Сербской Православной Церкви и передать его непризнанной "черногорской церкви".

"История, говорили Гегель и Маркс, повторяется дважды. Один раз в виде трагедии. Другой - в виде фарса. Джуканович пошел стопами Порошенко. Видим, как тот кончил", - написал в собственном аккаунте в Twitter посол РФ.

Между тем сербский Патриарх Ириней не исключил возможности предания анафеме черногорского президента Мило Джукановича. "Пусть ему Бог даст ума, чтобы он поразмыслил над своими поступками, и тем самым помог бы ему избежать проклятия и осуждения со стороны сербского народа и Сербской Православной Церкви", - отметил глава СПЦ.