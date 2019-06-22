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Рубрика: Власть

Путин призвал губернаторов быть ближе к людям

Текст: Айсель Герейханова

Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы

"Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям”, - сказал глава государства в ответ на вопрос ведущего телеканала "Россия 1" Сергея Брилева о том, чего нельзя забывать в общении с гражданским обществом новым губернаторам.

Путин заметил, что регионы в России большие и по территории, и по количеству людей. "Но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", - подчеркнул Путин.

Власть Работа власти Президент
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