Путин призвал губернаторов быть ближе к людям

Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.

"Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям”, - сказал глава государства в ответ на вопрос ведущего телеканала "Россия 1" Сергея Брилева о том, чего нельзя забывать в общении с гражданским обществом новым губернаторам.

Путин заметил, что регионы в России большие и по территории, и по количеству людей. "Но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", - подчеркнул Путин.