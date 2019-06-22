Путин заявил о готовности работать с любым новым британским премьером

Кого партия в Великобритании выберет, тот и будет премьер-министром, и Россия будет с ним работать. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" в ответ на вопрос о том, кого Путин поддержит в этой американской гонке.

"Мы будем с уважением к этому относиться и работать со всеми, кто захочет работать с нами", - подчеркнул российский лидер. При этом он обратил внимание на особенности английской политической системы.

"Один (премьер-министр - прим. ред.) уходит в отставку. Это госпожа Тереза Мэй. Как приходит на смену другой? С помощью всеобщих выборов что ли? Нет. С помощью партийной тусовки. Это, честно говоря, для меня странно. Но вот такова английская система", - заметил Путин, обратив внимание на то, что при этом "нам все время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее".