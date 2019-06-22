Ребенок ранен в Горловке при обстреле со стороны украинских силовиков

Тринадцатилетняя девочка получила ранения в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

По оценкам представителей ДНР, ситуация на линии разграничения в последнее время серьезно обострилась.

Украинские силовики предприняли попытку продвинуться в "серой зоне" в районе населенного пункта Марьина, который является спутником Донецка.

В результате военные выпустили за короткий промежуток времени более 170 мин и снарядов. При этом использовались заряды калибра 120 и 122, запрещенные Минскими соглашениями.