ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Подмосковье

Не менее 13 автомобилей столкнулись под Люберцами в Подмосковье. Инцидент произошел на Новорязанском шоссе.

Сначала произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В том числе микроавтобуса и трех грузовиков. Автобус врезался в отбойник.

В результате случившегося пострадали не менее трех человек. Двое людей зажаты в поврежденных авто, предает ТАСС.

На расстоянии 200 метров от данной аварии столкнулись еще два автомобиля, один из них - такси.

Еще дальше произошло столкновение еще трех легковых машин.