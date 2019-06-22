ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Подмосковье

Не менее 13 автомобилей столкнулись под Люберцами в Подмосковье. Инцидент произошел на Новорязанском шоссе.
Сначала произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В том числе микроавтобуса и трех грузовиков. Автобус врезался в отбойник.
В результате случившегося пострадали не менее трех человек. Двое людей зажаты в поврежденных авто, предает ТАСС.
На расстоянии 200 метров от данной аварии столкнулись еще два автомобиля, один из них - такси.
Еще дальше произошло столкновение еще трех легковых машин.