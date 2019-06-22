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22.06.2019 04:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Подмосковье

Не менее 13 автомобилей столкнулись под Люберцами в Подмосковье. Инцидент произошел на Новорязанском шоссе.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Под Воронежем в двойном ДТП пострадали семь человек

Сначала произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В том числе микроавтобуса и трех грузовиков. Автобус врезался в отбойник.

В результате случившегося пострадали не менее трех человек. Двое людей зажаты в поврежденных авто, предает ТАСС.

На расстоянии 200 метров от данной аварии столкнулись еще два автомобиля, один из них - такси.

Еще дальше произошло столкновение еще трех легковых машин.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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