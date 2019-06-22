СК возбудил дело после падения детей с аттракциона

После падения троих детей с аттракциона в московском парке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы.

Следователи и эксперты работают на месте происшествия в "Сокольниках". Выясняются причины инцидента. Детям продолжают оказывать всю необходимую медпомощь.

Как уже писала "РГ", в субботу, в 11:08, из-за неисправности автоматически остановился аттракцион "Колобок". Трое детей упали из кабины с высоты 20 сантиметров. По одной из версий, персонал аттракциона нарушил правила безопасности при эвакуации. Двое детей были доставлены в травмпункт с ушибами, один ребенок попал в больницу с легким сотрясением мозга.