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22.06.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве трое детей упали с аттракциона

Текст: Сергей Бабкин

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".

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Инцидент произошел в 11:08 на аттракционе "Колобок". Крепления кабины с детьми не выдержали, и она упала с высоты примерно 20 сантиметров. Механизм автоматически остановились. Персонал аттракциона, как считают в администрации парка, нарушил правила безопасности при эвакуации. В итоге трое детей упали.

Профильные бригады врачей прибыли в Сокольники за 5 минут. Двоих пострадавших ребят с ушибами отвезли в травмпункт, третьего пострадавшего с сотрясением мозга - в больницу. Состояние всех троих близко к удовлетворительному, угрозы их жизням нет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП на аттракционах
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