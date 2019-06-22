В Москве трое детей упали с аттракциона

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел в 11:08 на аттракционе "Колобок". Крепления кабины с детьми не выдержали, и она упала с высоты примерно 20 сантиметров. Механизм автоматически остановились. Персонал аттракциона, как считают в администрации парка, нарушил правила безопасности при эвакуации. В итоге трое детей упали.

Профильные бригады врачей прибыли в Сокольники за 5 минут. Двоих пострадавших ребят с ушибами отвезли в травмпункт, третьего пострадавшего с сотрясением мозга - в больницу. Состояние всех троих близко к удовлетворительному, угрозы их жизням нет.